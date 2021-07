OL - Mercato : premières secousses avec Bosz, un taulier en état de choc

Zapping But! Football Club OL : les meilleures déclarations de l'année 2020

Ceux qui pensent que Peter Bosz a signé à l’OL pour se faire des amis repasseront. À peine débarqué sur le banc des Gones, le technicien néerlandais a voulu imposer une première recrue polémique : André Onana. Le talent du gardien de l’Ajax Amsterdam n’est pas en cause, c’est plutôt le bien fondé de recruter un portier qui l’est en raison de la présence du très fiable Anthony Lopez dans les buts.

Ce choix interpelle bon nombre d’observateurs, dont fait partie Sidney Govou. « Est-ce pour concurrencer Antho Lopes ? C’est un peu étrange, même s’il n’a pas fait une grande saison l’année dernière, a expliqué l’ancien attaquant de l’OL sur Canal+. Onana est un gardien de grande qualité, on ne voit pas beaucoup de clubs qui mettent en concurrence deux gardiens de ce niveau. C’est peut-être aussi une anticipation pour le futur, d’autant que Onana ne pourra pas jouer avant novembre puis partira à la CAN. »

En coulisses, le choix de Bosz n’est pas non plus compris par tous. Plus embêtant, Lopez aurait un mal fou à digérer la nouvelle ! « Sur le poste de gardien a secoué votre numéro 1 actuel… c’est assez tendu, assure l’insider Mohamed Toubache-Ter. Il ne comprend pas ce désir d’aller chercher un Goal. » Il n’est malheureusement pas le seul.

C’est un désir de votre coach mais j’en sais pas plus & quand j’en sais pas plus, je préfère le dire !



En revanche, l’info @lequipe sur le poste de gardien a secoué votre numéro 1 actuel… c’est assez tendu !! Il ne comprend pas ce désir d’aller chercher un Goal — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 6, 2021