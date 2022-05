OL - Mercato : pris de flatulences, ce cador lyonnais s’est fait débarquer !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

L’Équipe a fait péter plusieurs petites bombes sur l’OL ce mardi. Si on apprend énormément de choses sur les coulisses de la crise lyonnaise cette saison, le départ de Marcelo est évoqué en profondeur.

« Peter Bosz se dit très surpris, en interne, de la mentalité des joueurs lyonnais, qui manquent selon lui d’investissement dans le travail et de culture tactique, peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Après la débâcle à Angers (0-3, 15 août), Juninho et lui décident d’écarter définitivement Marcelo, catastrophique sur la pelouse et coupable d’un comportement déplacé dans le vestiaire après la défaite. Le début de l’incident ? Le Brésilien a des flatulences dans le vestiaire, en rigole avec d’autres, et Juninho, qui n’est pas spécialement proche de Marcelo, sort de ses gonds. »

Le défenseur brésilien, plus en odeur de sainteté à l’OL malgré un passage remarqué en réserve, rejoindra finalement les Girondins de Bordeaux au mercato hivernal. En Aquitaine, son arrivée n’a a priori pas amené le gaz nécessaire pour sauver le club d’une relégation qui lui tend les bras en Ligue 2. Aucune raison de se taper sur le ventre ni de sortir la grosse caisse pour célébrer une signature qui sent la mauvaise affaire à plein nez.

