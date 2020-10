OL - Mercato : PSG, Juventus, Arsenal… une réunion vient de sceller l'avenir d'Aouar !

Lors de la présentation de Lucas Paqueta mardi, Jean-Michel Aulas avait répété que tout joueur qui n'aurait pas quitté l'OL vendredi resterait jusqu'à la fin de la saison. Seulement, depuis cette annonce, ni Houssem Aouar ni Memphis Depay, tous deux annoncés partants, n'avaient trouvé preneur. Le milieu offensif faisait notamment l'objet d'une cour assidue d'Arsenal et de la Juventus Turin, le PSG, également intéressé, n'ayant pas les moyens de payer 60 M€.

Depay très proche du Barça

Le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi a écrit il y a quelques minutes sur Twitter : "Houssem Aouar vient de sortir d’une réunion avec ses dirigeants. Le Lyonnais vient d’annoncer au staff qu’il restait à l’OL ! Malgré les offres d'Arsenal et les intérêts concrets de la Juventus et du PSG, le joueur à décider de disputer la saison avec l’OL". On écrira pas "Se queda" puisque cela n'avait pas porté chance à Gerard Piqué avec Neymar à l'été 2017 mais le cœur y est…

En revanche, Memphis Depay est très proche d'un transfert à Barcelone. Selon L'Equipe, le club catalan attend le feu vert de la Ligue espagnole pour faire une offre à l'OL. Le quotidien assure que même si Aulas a déclaré que son joueur restait, il ne refuserait pas une offre qui lui permettrait de baisser sa masse salariale tout en vendant (et bien) un joueur qui sera en fin de contrat en juin.