OL - Mercato : Rayan Cherki vers un départ précipité ?

Rayan Cherki a une fois encore été très décevant avec l’OL, hier soir face à l'OM (0-3). En 14 matchs de Ligue 1, ses statistiques font froid dans le dos cette saison avec zéro but inscrit et une seule passe décisive.

Une bonne côte sur le marché

Selon le site Foot Mercato, l'avenir du joueur pourrait constituer un véritable dossier lors de ce mercato hivernal. Car le milieu de terrain, approché par le PSG l'été dernier, possède une belle côte en Europe et sera en fin de contrat dans un an et demi, au mois de juin 2025. L’été dernier, Chelsea et West Ham étaient semble-t-il intéressés. Toujours selon le média, Cherki, qui toucherait un salaire de 300 000 euros par mois, pourrait, au minimum, rapporter 20 millions au club lyonnais.

A suivre.

🚨 L’OL ouvre la porte à un départ de Rayan Cherki.



Le club pourrait en attendre aux alentours des 20M€. 💰



(@sebnonda) pic.twitter.com/7CNUZvmajr — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 7, 2023

