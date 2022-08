OL – Mercato : rebond en vue pour Tanguy Ndombele

Zapping But! Football Club OL - Peter Bosz est-il toujours l'homme de la situation à l'OL ?

Après 6 mois passés à l'OL en prêt, Tanguy Ndombele est retourné à Tottenham cet été. Cependant, le milieu de terrain français ne rentre absolument pas dans les plans de son entraîneur Antonio Conte. Le joueur formé à L’OL est devenu indésirable au sein du club anglais et un départ, cet été, semble inévitable. Heureusement pour lui, il se rapproche de plus en plus d'un nouveau club.

Direction Naples ?

Selon les informations de “L’Équipe, Tottenham et Naples sont proches de trouver un accord pour le prêt avec option d'achat de Tanguy Ndombele. Le milieu français est d’accord pour rejoindre l’Italie et a déjà échangé avec le coach napolitain.