OL - Mercato : rebondissement de taille pour Shaqiri !

Zapping But! Football Club PSG-OL : le débrief et la présentation de la semaine

Pierre Ménès n’a pas caché son inquiétude pour l’OL. Et pour cause, le club rhodanien semble traverser une zone de turbulences qui dure dans le temps. Alors que Peter Bosz a été placé face à ses responsabilités par Jean-Michel Aulas et que Juninho quittera le navire cet hiver, L’Équipe savoir que Xherdan Shaqiri sera placé sur la liste des transferts au mercato !

« L’OL a déjà l’intention de s’en débarrasser, cet hiver, six mois après l’avoir acheté à Liverpool pour 6 M€, plus des bonus pouvant aller jusqu’à 5 M€, a affirmé le quotidien sportif hier. L’échec est patent (13 matches, un but, deux passes décisives) et l’incompréhension totale : difficile de savoir qui a eu l’idée de le faire venir. »

Sauf que l’avenir de l’international suisse (30 ans) ne serait pas aussi tranché en interne. « Selon nos informations, la direction sportive de l'OL compte bel et bien sur Shaqiri pour la deuxième partie de saison, indique le site Olympique et Lyonnais. Soutenu par la direction du club et son entraîneur, il sait désormais ce qu'il lui reste à faire. »