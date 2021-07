OL - Mercato : rebondissement pour Onana, Lopes contraint à un futur départ ?

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Peter Bosz a été clair : il veut recruter André Onana à l’OL au mercato. Pour Jérôme Alonzo, invité à commenter la valse des gardiens en L1 au mercato, cela est un très mauvais signal envoyé à Anthony Lopez. Le portier des Gones pourrait même déjà devoir songer à préparer sa future sortie !

« Les cas sont tous très différents. Si on prend Lyon, on a affaire à la volonté d’un coach. C’est-à-dire que le gardien arrivant sera un choix personnel de Peter Bosz. Donc Anthony Lopes va faire face à un choix personnel du coach. Je l’ai vécu et il n’y a pas moyen de t’en sortir, a commenté l’ancien gardien de l’OM dans L’Équipe. Moi, c’est quand Mickaël Landreau est arrivé au PSG (en 2006). J’étais titulaire, j’avais même terminé la saison capitaine. Guy Lacombe me dit qu’il a cette opportunité, qu’il ne peut pas passer à côté. Là, tu sais que tu es mort. L’avantage d’“Antho”, c’est que si Onana arrive, il a un an pour préparer sa sortie et briller encore, car il va faire plus d’une vingtaine de matches, entre la suspension d’Onana et la CAN (9 janvier-6 février 2022). Mais en revanche, 2022-2023, faut qu’il oublie… Et même lui le sait. En termes de qualités de gardien et de références européennes, il part avec un temps de retard. »

Dans le même temps, le dossier Onana s’est un peu compliqué. Selon TMW, l’Inter Milan serait venu aux nouvelles pour recruter le gardien camerounais cet été. Si les Nerazzurri ne disposent pas pour l'heure des moyens nécessaires à un tel investissement, l'objectif serait de bloquer tout départ du portier de l'Ajax Amsterdam afin de le récupérer libre à l'issue de son contrat.