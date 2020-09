OL : Mercato, Reine-Adélaïde, Gouiri... Juninho évoque les dossiers chauds du moment

Après la belle aventure en Ligue des champions, l'OL est revenu à son quotidien. Et les Gones ont beaucoup de dossiers chauds confirmés par le directeur sportif du club, Juninho.

Bien évidemment, le cas le plus urgent du moment est celui de Jeff Reine-Adélaïde, le milieu de terrain des Gones qui n'a pas hésité à confier ses états d'âme. Sans enfoncer son joueur, Juninho ne valide pas la manière de faire de son joueur. « Quand un joueur passe un message comme ça, il est perçu beaucoup plus fortement par ses concurrents au milieu, c'est ça qui me dérange un peu. Jeff est un joueur ambitieux. Il a envie de jouer, de récupérer sa place. Après ses discussions avec le coach, il a peut-être estimé que c'était insuffisant pour se faire entendre. Il a peut-être fait preuve d'un manque d'expérience. Il s'est mis un peu plus de pression, mais il n'y a aucun problème pour que nous discutions dans mon bureau de sa situation dans mon bureau. »

Par la suite, le dirigeant lyonnais a ouvert le dossier Mercato. Se montrant prudent sur les ventes des gros joueurs de l'effectif, Juninho a néanmoins assuré que la priorité était aux ventes. « Il faudra certainement diminuer l'effectif avec le peu de matches à jouer, il y aura sans doute plus de départs que d'arrivées. Par exemple, nous avons 3 latéraux de chaque côté, c'est trop. (…) Nous n'avons jamais dit que nous vendrons Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Memphis, pas tous en tout cas. Si ces trois départs doivent advenir, nous investirons évidemment pour les remplacer car ce sont trois joueurs très importants. Certaines situations sont compliquées, comme Memphis en fin de contrat à la fin de la saison, il faut aussi penser aux intérêts du club. »

De grands joueurs déjà contactés ?

Et dans le cas où des grosses ventes se concrétiseraient, le directeur sportif de l'OL assure que les recrues qui viendraient seraient aussi de poids. « Nous avons déjà des noms au cas où, et ce sont de grands joueurs. Nous essayons également de faire Facundo Pellistri, qui lui est un jeune joueur et ne fait pas encore partie des grands noms que j'ai évoqué précédemment. »

Enfin, Juninho a répondu aux critiques régulières depuis le début de saison sur le départ d'Amine Gouiri qui flambe déjà à Nice. « Malheureusement, même s'il est bien revenu de sa blessure, il y avait beaucoup de monde devant lui. Nous voulions le prêter pour qu'il puisse s'exprimer et en revenant, selon ses performances, pourquoi pas devenir titulaire. Il était déçu de cette situation, je le comprend. Il a pris la meilleure décision pour lui, et c'est parfois difficile à encaisser pour les supporters mais il y a des réalités à prendre en compte. (…) Tous les clubs font des erreurs, c’en sera peut-être une mais nous ne pouvons jamais le savoir à l'avance. »