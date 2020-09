OL : Mercato, Reine-Adelaïde... Le boss du recrutement Bruno Cheyrou livre ses vérités

Abordant le Mercato et plus spécifiquement le cas Memphis Depay, le responsable du recrutement de l'OL a livré également son opinion sur la polémique du moment, à savoir les propos de Jeff Reine-Adelaïde.

Sur Depay et le Mercato

« Je pense qu'on va être attentifs forcément au marché. Memphis est le capitaine, il a marqué ce week-end. C'est l'un des meilleurs joueurs de notre équipe donc forcément tout le monde ici aimerait le garder. Le coach l'a parfaitement dit. Par rapport à certaines situations, on sera obligé d'écouter et d'être attentif. Mais le but est d'avoir l'équipe la plus compétitive la saison prochaine. »

Sur les objectifs du club

« Évidemment, on n'aura pas de Coupe d'Europe et ce sera peut-être un mal pour un bien, avec un championnat comme seul objectif où on espère finir très bien classé. On veut retrouver la Ligue des champions. Quand on a vécu une demi-finale on rêve d'y retourner. »

Cheyrou compréhensif avec Reine-Adelaïde

« C'est le coach et Juninho qui vont gérer cette situation. C'est parfois légitime que des joueurs qui jouent un peu moins aient envie de jouer. Ça arrive partout, dans tous les clubs. Il n'y a rien de dramatique. Jeff est un joueur exceptionnel et on espère qu'il va beaucoup nous apporter cette saison. »