OL - Mercato : Reine-Adelaïde met un coup de pression à Juninho et Garcia

Jeff Reine-Adelaïde et Memphis Depay ont connu un destin similaire : tous les deux victimes de ruptures des ligaments croisés à un genou en décembre, les offensifs de l'OL ont travaillé comme des acharnés pour revenir à leur meilleur niveau. Et ainsi participer au Final 8 de la Champions League quand l'UEFA a expliqué que la compétition reprendrait en août. Seulement, autant le Hollandais a tout de suite rejoué, autant l'ancien Angevin a dû cirer le banc après le passage au 3-5-2 de Rudi Garcia. Ce qui a occasionné beaucoup de frustration, qui a explosé dans les colonnes de L'Equipe.

"Forcément, ça a été compliqué de ne pas jouer. Ça amène beaucoup de frustration parce que je me suis battu pendant six, sept mois pour revenir à mon niveau. J'ai rejoué, j'ai été décisif, mais ne pas jouer dès le premier match officiel, la pilule a du mal à passer. il y a un discours la semaine et un autre le week-end. C'est un peu bizarre. J'ai de la frustration par rapport à ce que je dégage aux entraînements, ce que je rends sur le terrain. Quand les compositions de match apparaissent, je sais que les gens sont un peu étonnés. Dans le vestiaire ou même en dehors, ils se disent qu'il y a un souci ou que je m'entraîne mal. Ils ne comprennent pas que je sois cantonné à un rôle de remplaçant. Moi, je suis un très gros bosseur, et que les gens pensent ça de moi, ça me dérange."