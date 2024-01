OL Mercato : retour de flamme pour Carmo

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Dans le dossier David Carmo, on en était resté au fait que l'Olympique Lyonnais avait vu son offre de prêt rejetée par le FC Porto et que le défenseur central était sur le point de prendre la direction de l'Olympiakos. Sauf que rien n'a encore été signé entre le joueur de 24 ans et le grand club grec, qui a permis aux dirigeants lyonnais de relancer les négociations.

L'offre lyonnaise est désormais supérieure à celle de l'Olympiakos

Ce dimanche soir, le journaliste de RMC Fabrice Hawkins annonce que l'OL propose désormais un prêt payant au FC Porto d'un montant de 500.000€ plus 100.000€ en cas de maintien, le tout assorti d'une option d'achat. L'offre lyonnaise serait désormais supérieure à celle de l'Olympiakos. Porto cherche un remplaçant à Carmo. Quand il aura mis la main dessus, les choses devraient s'accélérer.

