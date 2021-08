OL - Mercato : retournement de situation, Onana fait faux bond à Bosz !

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

Un retournement de situation aurait eu lieu pour l'avenir d'André Onana. En effet, selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, le portier de l'Ajax Amsterdam, priorité de Peter Bosz cet été, aurait refusé l'offre que l'Olympique Lyonnais lui avait faite.

Le Camerounais, à qui il ne reste plus qu'une année de contrat à l'Ajax Amsterdam, voudrait finalement aller au terme de son bail avec le club néerlandais et signer librement où il le souhaite l'été prochain. Le tout accompagné d'une grosse prime à la signature. Et c'est désormais l'Inter Milan qui serait en pôle pour recruter André Onana.

