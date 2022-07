OL - Mercato : Rudi Garcia fait un premier sale coup à Aulas !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Rudi Garcia l'a démontré tout au long de sa carrière : il ne fait pas de sentiment. Ce n'est pas parce qu'il a entraîné Saint-Etienne, qu'il a passé deux ans et demi à Marseille et méchamment critiqué Lyon durant cette période qu'il allait refuser le poste à l'OL. Et ce n'est pas parce qu'il est parti en bons termes à Jean-Michel Aulas de la capitale des Gaules qu'il va s'interdire de recruter des joueurs qu'il suit.

D'ailleurs, ça n'a pas tardé. A peine nommé entraîneur des Saoudiens d'Al-Nassr, Garcia devrait avoir pour première recrue le latéral gauche du Stade de Reims Ghislain Konan, selon Foot Mercato. L'Ivoirien était l'une des priorités des Gones pour cet été mais l'offre d'Al-Nassr au niveau salarial était meilleure pour ce joueur en fin de contrat.

🚨Info : Pisté par l'#OL, Ghislain Konan 🇨🇮 devrait finalement rebondir à Al-Nassr 🇸🇦.



• Le latéral gauche est tombé d'accord avec le club entraîné par Rudi Garcia 🇫🇷.https://t.co/ULICQpZbxe — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 29, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur

