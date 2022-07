OL - Mercato : Rudi Garcia prêt à jouer un mauvais tour aux Gones avec Pjanic ?

L’OL a déjà réalisé deux gros coups sur le mercato estival avec les retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso. Les dirigeants lyonnais ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin et d’autres arrivés sont attendues avant la fin de l’été. Alors que le club rhodanien convoite Miralem Pjanic, Rudi Garcia pourrait venir jouer les trouble-fête dans ce dossier.

Selon les informations de Nicolò Schira, le club de Al Nassr (entraîné par Rudi Garcia) a ouvert des pourparlers, avec l'agent de Miralem Pjanic, pour une possible arrivée cet été. Le milieu de terrain du FC Barcelone n’entre pas dans les plans de Xavi et le club catalan lui cherche une porte de sortie.

