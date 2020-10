OL - Mercato : Rudi Garcia tend la main à Jean-Michel Aulas

La semaine passée, Jean-Michel Aulas a fait du Jean-Michel Aulas au moment d'évoquer le bilan de Rudi Garcia à l'OL. Le président des Gones a assuré qu'il était impossible de le virer en cours de saison car son staff était trop fourni mais qu'un point serait fait en décembre pour savoir si les deux parties, liées jusqu'en juin prochain, allaient poursuivre l'aventure au-delà de cet exercice 2020/21. Pas ébranlé par cette sortie présidentielle, Garcia a tendu la main à JMA au cours d'une interview à The Athletic dans laquelle il a évoqué ses influences.

« J’aime que mes équipes aient la possession du ballon. Qu’elles jouent un jeu fait de passes courtes, qu’elles soient collectives. La défense est stable, je laisse mes attaquants être aussi libres qu’ils le souhaitent. Ils ont toute liberté, peut-être à cause de mes origines. Je suis proche de la philosophie espagnole, mais l’Angleterre est la mère du football. J’ai entraîné en Italie également. J’ai vraiment aimé l’Italie à cause de la tactique du football transalpin. Peut-être que j’y retournerais un jour. Ou l’Angleterre. J’ai eu des opportunités pour aller à Everton et Southampton il y a quelque temps. Mais je dois dire que je me sens bien en France. Je me sens bien à Lyon. »

Une dernière phrase plutôt surprenante dans la mesure où les supporters de l'OL sont contre lui depuis le premier jour et où sa cote auprès de Jean-Michel Aulas dépendra forcément des résultats. Or, ceux-ci, hormis un joli parcours lors de la dernière Champions League, sont globalement décevants…

