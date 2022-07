OL - Mercato : Rudi Garcia veut expatrier un Gone en Arabie Saoudite

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

Parti dans une aventure exotique en Arabie Saoudite, Rudi Garcia relance sa carrière d'entraîneur au club d'Al Nassr Riad. L'ancien Lillois champion de France de Ligue 1 a tenté de faire venir avec lui Houssem Aouar qu'il avait eu sous ses ordres à l'OL. D'après le journaliste de SkySports Rudy Galetti, le club Saoudien aurait formulé une offre de 10 millions d'euros pour le milieu de terrain lyonnais.

La concurrence arrive pour le Betis

L'offre a été refusée par les Gones qui jugent le montant insuffisant. À un an de la fin de son contrat, un départ est pourtant plus que jamais envisagé en ce qui concerne Aouar. La piste du Betis, toute proche d'un accord, est en stand-by depuis plusieurs semaines. Le club andalous va tenter d'accélérer les démarches qui commencent à trop traîner et qui pourraient voir les verts et blancs se faire griller la priorité par l'ancien coach du club Rhodanien. À Al Nassr, Garcia compte déjà sur quelques anciens de Ligue 1 comme Ghislain Konan, David Ospina, ou encore Vincent Aboubakar.