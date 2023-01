OL - Mercato : rumeur Thauvin, Gusto, attaque sur Cheyrou, Riolo... Aulas tire à vue !

De plus en plus critiqué sur les réseaux sociaux à l'image de son Etat-major, Jean-Michel Aulas est toujours apte à partir au combat. N'appréciant pas les rumeurs autour d'un départ de Malo Gusto vers Chelsea qui laisserait démuni Bruno Cheyrou pour le remplacer à droite de la défense, JMA a d'abord taclé Foot Mercato.

« Que de bêtises : vivre de la crédulité des gens n’est pas très valorisant pour vous et aussi de ceux qui vous croient à tort », a-t-il glissé, sans que l'on sache si la remarque visait le dossier Gusto à Chelsea ou la situation de son possible remplaçant alors que le Progrès avance de son côté qu'Hamari Traoré (30 ans), le capitaine du Stade Rennais, aurait refusé Lyon.

@footmercato Que de bêtises : vivre de la crédulité des gens n’est pas très valorisant pour vous et aussi de ceux qui vous croient à tort !

Autre échange assez dingue du président de l'OL : celui qui l'a placé face à Daniel Riolo. Le polémiste de RMC a notamment réagi à une rumeur bien vivace sur les réseaux sociaux concernant la possibilité pour l'OL de miser sur Florian Thauvin ou Bertrand Traoré (« Il parait que l’OL pense à Thauvin ou B. Traoré… je ne sais pas qui pense à l’OL, mais à ce stade va falloir arrêter de penser, c’est chaque jour plus inquiétant la situation de ce club »).

Il parait que l’OL pense à Thauvin ou B. Traoré… je ne sais pas qui pense à l’OL, mais à ce stade va falloir arrêter de penser, c’est chaque jour plus inquiétant la situation de ce club ….

Réponse de JMA : « Daniel, vous vous êtes fait avoir par une plaisanterie, j’espère que vos autres infos sont mieux recoupées (j’ai un doute). Ne croyez pas bêtement tout ce que vous lisez sur Internet. Attention, je ne suis pas reptilien, la terre n'est pas plate et on est bien allé sur la lune ».

Daniel, vous vs êtes fait avoir par une plaisanterie, j’espère que vos autres infos sont mieux recoupées (j’ai un doute). Ne croyez pas bêtement tout ce que vous lisez sur Internet.

⚠️Attention, je ne suis pas reptilien, la terre n'est pas plate et on est bien allé sur la lune🤣 https://t.co/kvfAsyp17u