OL Mercato : Sage secoue ses joueurs et réclame une recrue d'urgence cet été !

L’OL a encore du pain sur la planche. Défaits hier face à Arsenal (0-2), les Gones ont donné du grain à moudre à Pierre Sage, pas franchement rassuré par la prestation de ses hommes en première période.

« Nous n'avons pas réussi à sortir le ballon, et dès que nous le récupérions, nous n’arrivions pas à enchaîner, a-t-il analysé après la rencontre. Par deux fois, nous aurions pu marquer, mais cela aurait été surprenant compte tenu de notre première mi-temps. La deuxième mi-temps a été de meilleure qualité. J’ai un peu secoué les joueurs à la mi-temps sur cet aspect. Il y a quand même eu une réaction, ce qui montre bien la différence entre une équipe de ce calibre et la nôtre pour le moment. Notre jeu répond à certains contextes et pas à d’autres. Face à un adversaire de cette qualité, nous n’arrivons pas encore à nous montrer à la hauteur. D’un autre côté, je me dis que l’équipe est prête à affronter des adversaires. Je pense qu’en Ligue1, toutes les équipes que nous affronterons n’auront pas le niveau d’Arsenal. »

« Réfléchir dans ce secteur à apporter de la valeur »

S’il se veut rassurant pour la suite, le coach de l’OL ne serait pas contre le recrutement d’un nouveau milieu de terrain au mercato :

« Je pense qu’aujourd’hui, ce n’est pas une question de formule parce que, mine de rien, ces trois joueurs (Tolisso, Matic, Caqueret) ont quand même enchaîné les bonnes performances l’an dernier. C’est juste que pour l’instant, la coordination entre les trois et même des entrants n’est pas à la hauteur de l’exigence du match. On se doit à la fois de travailler avec les joueurs qu’on a et peut-être réfléchir dans ce secteur à apporter de la valeur. »

