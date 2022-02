OL - Mercato : Shaqiri, une départ juteux aux Etats-Unis

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

Non, l'OL n'a pas fait une mauvaise affaire avec Xherdan Shaqiri. L’ex-joueur de Liverpool, recruté pour 6 M€ (+ 5 M€ de bonus qui n’ont pas été atteints) l’été dernier, vient en effet de rejoindre les Etats-Unis, et Chicago, pour un montant avoisinant les 7 millions d'euros. Le club lyonnais, en marge du salaire versé bien entendu, récupère donc quelques milliers d'euros supplémentaires.

Et si le recrutement de l'ancien Red restera comme un échec, lui, en revanche, semble faire une sacrée opération financière en traversant l'Atlantique. En effet, et selon le site Sportune, Shaqiri va toucher un salaire de 4,5 millions de dollars par an, soit environ 3,9 millions d’euros, mais avec des bonus qui pourraient faire monter le salaire total à 6,1 millions d’euros (7 M$).

Comme précise également le média, le Suisse deviendrait ainsi le joueur le mieux payé de la MLS, devant Javier Hernandez (Los Angeles Galaxy), qui a un contrat de 6 millions de dollars annuels (5,2 M€), mais sans bonus.