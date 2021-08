OL - Mercato : Shaqiri 3 ans à Lyon, tous les chiffres du transfert

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

Voici le communiqué de l'OL, publié il y a quelques minutes seulement.

"L’Olympique Lyonnais est très heureux de confirmer le transfert du milieu de terrain international Suisse de Liverpool, Xherdan Shaqiri, pour un montant de 6M€ auquel pourra s’ajouter un maximum de 5M€ de bonus. Après avoir satisfait à la visite médicale effectuée aujourd’hui à Lyon, Xherdan Shaqiri a signé un contrat de 3 ans avec l'Olympique Lyonnais, soit jusqu'au 30 juin 2024.

Agé de 29 ans et originaire du Kosovo, Xherdan Shaqiri compte 96 sélections avec l’équipe nationale suisse avec laquelle il a participé à 3 phases finales de Coupe du Monde (2010, 2014 et 2018) et 2 d’Euro (2016, 2021), éliminant la France lors des 1/8 de finales disputés le 28 juin dernier à Bucarest. Considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football helvète avec Alexander Frei et Stéphane Chapuisat, le milieu de terrain offensif est actuellement le meilleur buteur de la Nati lors des grands tournois internationaux (8 buts en 17 titularisations).

Expérimenté avec plus de 400 matches disputés dans 4 championnats européens (Suisse, Allemagne, Italie, Angleterre) et joueur polyvalent, pouvant évoluer sur un côté ou derrière les attaquants, Xherdan Shaqiri présente toutes les caractéristiques souhaitées par Peter Bosz. Depuis une carrière débutée en 2009/2010, l’international Suisse s’est constitué un palmarès prestigieux dans les 5 très grands clubs avec lesquels il a évolué en remportant, entre autres, 2 Champions League (Bayern en 2013, Liverpool en 2019), 7 championnats nationaux (Bâle, Bayern et Liverpool), 4 Coupes nationales (FC Bâle, Bayern), 2 Super Coupe d’Europe et 2 Mondial des Clubs.

Xherdan Shaqiri vient compléter un milieu de terrain déjà expérimenté par la présence de joueurs internationaux A et Espoirs. Son arrivée, après celle du double champion d’Europe en titre Emerson, confirme que l’Olympique Lyonnais se donne les moyens, malgré un début de championnat difficile, de réaliser une grande saison en Ligue 1 et en Europa League qui demeure également un objectif.