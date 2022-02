OL - Mercato : Shaqiri, un petit bonus et un gros tacle avant son départ !

Zapping But! Football Club OL - Saint-Etienne: le débrief

Mardi, Xherdan Shaqiri a été le grand bonhomme du match de l’OL à rejouer face à l’OM (2-1), avec un but de la tête et une passe décisive pour Moussa Dembélé. Ce soir, le joueur de 30 ans ne sera pas au stade Louis-II pour affronter l’AS Monaco... Et pour cause : le Suisse s’est envolé pour les États-Unis, où il va s’engager ce week-end avec le club de Chicago Fire.

L’ex-joueur de Liverpool, recruté pour 6 M€ (+ 5 M€ de bonus qui n’ont pas été atteints) l’été dernier, n’aura donc passé que six mois ternes à Lyon, où il a joué 16 matches toutes compétitions confondues (2 buts, 3 passes décisives). Selon L’Équipe, il avait signifié dès le début du mercato hivernal sa volonté de changer d’air à sa direction, qui ne s’y était pas opposée.

L’offre de Chicago, légèrement inférieure à 7 M€, est une aubaine pour l’OL, qui va récupérer davantage que l’argent investi en août et se débarrasser d’un gros salaire (près de 300 000 € par mois). « Lui, comme son frère (Ari Shaqiri, son agent), a eu un comportement exemplaire depuis son arrivée, malgré des périodes compliquées, souffle-t-on en interne à l’OL. C’est un très bon joueur, mais c’était une erreur de recrutement sur son profil puisqu’il ne pouvait pas jouer à droite. »

Voici la une du journal L'Équipe du samedi 5 février 2022 : https://t.co/JdTfZQsG3d pic.twitter.com/S7VLiJqZ3d — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 5, 2022