OL - Mercato : Slimani au Sporting, ça devrait se faire

Absent à l'entraînement aujourd'hui et absent du groupe qui affronte l'OM demain au profit des jeunes Cherki, Barcola et Souni, Islam Slimani (33 ans) devrait finalement quitter l'OL avant le gong. Ce qui n'était encore que conditionnel il y a encore quelques heures est devenu plus sérieux.

En effet, comme évoqué par Foot Mercato et L'Equipe, le Sporting a bel et bien augmenté son offre pour accueillir le Fennec, lequel devrait accepter de résilier ses six derniers mois de contrat avec Lyon pour retourner au Portugal.

Proche de l'ancien joueur de Monaco et de Leicester, Nabil Djellit (France Football) confirme la tendance assez nette du moment. Son absence pour l'Olympico accrédite cette issue...

Le groupe de l'OL pour l'Olympico :

Lopes, Pollersbeck, Bonnevie - Dubois, Gusto, Boateng, Diomandé, Lukeba, Emerson, Henrique, Lomami - Bonnet, Caqueret, Keita, Shaqiri, Thiago Mendes - Barcola, Cherki, Souni.