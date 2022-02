OL - Mercato : Slimani justifie son départ de dernière minute, 7 M€ de plus dans les caisses ?

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Libéré de son contrat à l'OL dans les dernières heures du Mercato et un an seulement après son arrivée, Islam Slimani (33 ans) s'est engagé avec le Sporting Lisbonne (D1 portugaise). Un choix que l'Algérien a expliqué en conférence de presse.

Slimani s'est senti plus désiré au Portugal qu'à Lyon

« Je reviens parce que les supporters m'aiment et parce que le club m'aime. Pour moi, c'est la chose la plus importante dans le football. Le Sporting, les supporters et le stade Alvalade me manquaient. La décision a donc été très simple. C'est super d'être de retour à la maison. C'est avec ce maillot que j’ai été le plus heureux. Le Sporting est ma maison, je me sens bien ici et je suis heureux ici. Le foot, c'est comme ça. Quand on laisse de bons souvenirs, c'est comme ça. Les supporters m'aiment et j'aime le Sporting et les fans », a expliqué l'attaquant des Fennecs, 37 matchs, 8 buts et 5 passes décisives lors de son passage à Lyon.

Du côté de l'OL, Vincent Ponsot avait justifié ce départ par une volonté commune de mettre fin à l'aventure, expliquant que Peter Bosz n'avait pas souhaité retenir Islam Slimani, s'estimant suffisamment servi dans l'effectif avec Moussa Dembélé et Tino Kadewere.

Par ailleurs, Fabrizio Romano nous a appris cette nuit que le transfert de Xherdan Shaqiri au Chicago Fire était presque bouclé, le joueur suisse de l'OL étant tombé d'accord avec ses nouveaux dirigeants au sujet de son futur contrat. L'opération devrait bien rapporter 7 millions d'euros au club rhodanien.

Ponsot : "Le départ de Slimani, volonté club ou joueur ? C'est des deux côtés. On n'a pas seulement réfléchi au match de l'OM. Le coach considérait le poste pourvu avec Moussa (Dembélé) et Tino (Kadewere) dont c'est le poste de prédilection..." #OL pic.twitter.com/WrYwxn9fug — Alexandre Corboz (@AlexCorboz) February 2, 2022