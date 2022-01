OL - Mercato : Slimani refuse une nouvelle offre, c'est mort pour Aouar

Zapping But! Football Club Rangers, PSG - OL : Les briefs d'avant match

Lancé dans une fin de Mercato très animée avec le départ de Bruno Guimarães à Newcastle et de nouvelles liquidités pour ajuster son effectif, l'OL ne s'attend pas spécialement à d'autres départs que celui du Brésilien.

Si les Gones espéraient trouver une solution pour Islam Slimani (33 ans), il est assez peu probable que le Fennec ne quitte la Capitale des Gaules. Foot Mercato explique en effet qu'après avoir refusé le Sporting Lisbonne (D1 portugaise), l'ancien Monégasque a dit non au club saoudien d'Al Hilal, entraîné par Leonardo Jardim. Slimani avait pourtant reçu une offre de contrat de six intéressante sur le papier mais il l'a décliné.

De son côté, Houssem Aouar (24 ans) – qui est annoncé sur le départ à chaque Mercato depuis deux ans – ne devrait pas bouger. Le site internet assure qu'il n'existe aucun contact avec aucun club sur ce mois de janvier … Et ce malgré son récent changement d'agent. Souvent annoncé à Arsenal ou la Juventus de Turin, le milieu devrait finir la saison dans son club formateur.

Slimani et Aouar vont rester à l'OL

