OL – Mercato : son départ raté au PSG, l'avenir... Les mots forts de Mattia De Sciglio

Arrivé dans les derniers jours du Mercato en provenance de la Juventus de Turin, Mattia De Sciglio (28 ans) s'est confié cette semaine aux médias de l'Olympique Lyonnais. L'occasion pour l'international italien d'évoquer son transfert avorté au PSG en janvier dernier. Une affaire dont il n'a pas compris tous les rouages.

«Je ne sais pas pourquoi le transfert a échoué. On a beaucoup parlé de ça, surtout au mois de janvier où j'étais assez proche du Paris Saint-Germain. Mais au dernier moment, il n'y a pas eu d'accord entre la Juventus et le Paris Saint-Germain. Donc l'opération a capoté », a-t-il glissé.

Malgré tout, De Sciglio est heureux d'avoir pu atterrir dans la Capitale des Gaules quelques mois plus tard : «J'ai choisi l'OL car Lyon m'a tout de suite prouvé sa volonté de me prendre. L'OL a cru en moi. Cette confiance que m'a apporté l'OL, c'est vraiment ce qui m'a poussé à accepter tout de suite ce prêt. C'était également le moment pour moi de tenter l'expérience à l'étranger».

Heureux à Lyon, mais sans projection sur l'avenir

Désireux de retrouver du temps de jeu avant de briguer un retour en Squadra Azzurra, le défenseur transalpin ne voit pas plus loin dans l'avenir : « Je prends cette nouvelle étape avec beaucoup d'enthousiasme et j'ai également en vu le prochain Euro qui aura lieu en juin (2021). J'espère faire de grandes choses avec l'OL pour y participer. Je donnerai mon maximum pour aider l'OL à atteindre ses objectifs cette saison. Après, je ne sais pas. Peut-être que je resterai ici, peut-être que je retournerais en Italie. Pour le moment, je n'en ai aucune idée ».

Une chose est certaine : Lyon lui plait (malgré le confinement). «Je suis très content d'être ici, d'être dans un grand club comme l'Olympique Lyonnais qui a écrit l'histoire du football en France. C'est une grande équipe. On voit la grandeur de l'OL grâce à son organisation, à l'équipe qui est en place. C'est une formation jeune mais très forte. On le voit aussi à travers le stade, le centre de formation, le centre d'entraînement. Tout ça fait que Lyon est un grand club. Je suis très heureux de vivre cette expérience en France, hors d'Italie. C'est une expérience qui sera positive pour moi et qui va me permettre de grandir en tant que joueur ainsi qu'en tant que personne.»