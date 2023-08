OL - Mercato : Tagliafico partit pour rester ?

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico s’est vite imposé comme le patron de la défense lyonnaise. Si un départ du champion du monde a été évoqué, il semblerait que le joueur poursuive sa saison à l’OL.

Tagliafico, trop cher pour l’Ajax

Après avoir perdu Castello Lukeba, l’OL et son coach, Laurent Blanc, aimeraient éviter un départ de Nicolas Tagliafico. Le club rhodanien pourrait s’en séparer contre un chèque de 10 millions. Cependant, ce montant est trop élevé pour l’équipe néerlandaise. De plus, Nicolas Tagliafico perçoit un salaire de 3 millions d’euros par an et ne souhaiterait pas le baisser.

Selon le @telegraaf, l'OL ne serait pas opposé à une vente de Nicolás Tagliafico, mais en demanderait 10M€, somme que l'Ajax ne souhaite pas payer.



Le joueur argentin réclame en plus un salaire élevé pour un retour aux Pays-Bas. pic.twitter.com/UyJNsRUARO — ActuGones (@Actugones) August 22, 2023

