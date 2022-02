OL - Mercato : Tanguy Ndombélé laisse la porte ouverte au PSG

Zapping But! Football Club PSG-OL : le débrief et la présentation de la semaine

Tanguy Ndombélé était tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato hivernal. Un deal qui ne s’est pas fait et le milieu de terrain français a fini par signer à l’Olympique Lyonnais sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Son avenir pourrait s’inscrire ailleurs que chez les Gones à l’issue de son prêt.

Lors d’une interview, accordée à Téléfoot, il a évoqué les discussions avec le club de la capitale et a ouvert la porte à une arrivée future au PSG : "J'étais associé à Paris, il y a eu des discussions. Entre les discussions et l'acte, il y a du chemin. C'était compliqué pour un échange. J'ai écouté et je respecte leur décision. Peut-être que je ne devais pas y aller, que c'est le destin. Après, peut-être à l'avenir, un jour, je ne sais pas."

