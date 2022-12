OL - Mercato : Tetê ne veut pas penser à son avenir

Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

Alors qu'il appartient au Shakhtar Donetsk, Tetê avait trouvé un accord avec l'OL pour prolonger son prêt dans le club rhodanien l'été dernier. Les mois passent et le Brésilien ne sera donc plus Lyonnais en juin prochain, à la fin de la saison. Titulaire contre Brest (2-4) lors de la 16e journée de Ligue 1, Tetê a eu la joie de retrouver une place dans l'équipe de Laurent Blanc.

« C’est actuellement entre les mains de mon agent »

Présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours de la réception de Clermont (dimanche à 17 heures), le Brésilien s'est projeté sur son futur. « Ce n’est pas mon affaire. C’est actuellement entre les mains de mon agent et de la direction de l’OL », a expliqué Tetê. « Mon seul souci est de bien m’entraîner, de jouer et faire des passes décisives. C’était mon deuxième match comme titulaire depuis l’arrivée de Laurent Blanc. Je suis focalisé sur le travail, je donne tout. Je suis content d’être revenu dans l’équipe et de marquer contre Brest. J’espère que cela va continuer ».