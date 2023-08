OL - Mercato : Textor a dégainé une offre pour un ex de l’OM et une autre pour un goleador

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Après deux journées de Ligue 1, l’OL compte deux défaites, dont une humiliation à domicile. John Textor aurait décidé de réagir en tentant de renforcer son effectif. Un défenseur et un attaquant ont reçu une offre du club lyonnais.

Lyon veut un ancien Olympien

Selon les informations d’AS Marca, l’OL aurait fait une offre de 7,5 millions pour Luan Peres. Passé par l’OM durant la saison 2021-2022, le défenseur joue actuellement à Fenerbahçe. Le Brésilien a disputé 20 matchs la saison dernière et a inscrit un but et délivré une passe décisive.

L’OL veut un buteur de Ligue 2

L'OL chercherait également à recruter Mama Baldé, pour qui une offre est partie bien que le montant ne soit pas connu, révèle Saber Desfarges. L’attaquant de l’ESTAC reste sur 12 buts et quatre passes décisives en 35 matchs de la saison passée. L’international Bissao-Guinéen serait tenté par le projet des Gones et pourrait par conséquent retrouver la Ligue 1.

🚨Lyon a fait une offre de 7,5M au Fenerbahçe pour Luan Pères 🇧🇷 !



👉 Rennes est également intéressé par l’ancien marseillais !



🗞️ @asmarcatr #TeamOM | #ExOM pic.twitter.com/qXmOY5cT3w — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) August 26, 2023

🚨 L'OL a fait une offre pour Mama Baldé ! 🇬🇼



Le joueur est tenté par le projet lyonnais !



(@SaberDesfa) pic.twitter.com/zqM7qObuXN — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) August 26, 2023

Podcast Men's Up Life