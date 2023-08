OL - Mercato : Textor active ses réseaux pour satisfaire Blanc

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Au vu des piètres résultats en ce début de saison (un point sur neuf), Laurent Blanc espère évidemment du renfort d'ici vendredi. Surtout que se profile la réception du PSG pour l'entraîneur de l'OL. Mais en raison des contraintes imposées par la DNCG, les Gones doivent dégraisser avant d'enregistrer des arrivées. Et parce que la deadline approche à grands pas, John Textor a décidé de prendre les choses en main en faisant jouer ses réseaux.

Koné et Mboup vont résilier leur contrat

Selon Foot Mercato, deux Lyonnais vont ainsi résilier leur contrat avec l'OL et s'engager avec Molenbeek, autre écurie de l'homme d'affaires américain. Il s'agit du latéral gauche Youssouf Koné (qui a résilié en fin d'après-midi) et du milieu de terrain Pathé Mboup. Le premier, qui n'a jamais réussi à s'imposer entre Rhône et Saône, devrait s'engager pour une saison avec le club belge, promu dans l'élite.

Molenbeek, nouvelle destination à la mode pour les lyonnais. Après Youssouf Koné, le jeune milieu de terrain sénégalais 🇸🇳 Pathé Mboup pourrait bien rapidement l'imiter. https://t.co/DuxD4Pbtls — Sébastien Denis (@sebnonda) August 28, 2023

