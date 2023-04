OL - Mercato : Textor débarque à Lyon en force, une révolution lancée cet été ?

Zapping But! Football Club OL : Lacazette peut-il devenir le meilleur buteur de l'histoire du club ?

L’état-major de l’OL ne manquera pas l’Olympico ce soir au Groupama Stadium (20h45). Selon L’Équipe, le conseil d’administration d’Eagle Football au grand complet est attendu autour de son président, John Textor, et c’est un petit événement. Les nouveaux propriétaires américains du club rhodanien tiendront en effet demain matin un conseil d’administration exceptionnel à Lyon : c’est la première fois qu’ils seront tous réunis physiquement autour de la table, Jean-Michel Aulas inclus, puisque les précédentes réunions se tenaient en visioconférence.

Textor attend des changements à l’intersaison

Aucune décision stratégique n’est prévue à l’ordre du jour, qui consistera davantage en des discussions informelles, un premier bilan de cette toute fraîche collaboration et la définition de quelques grandes lignes pour la suite. En revanche, les Américains devraient quand même profiter de leur présence pour convaincre Aulas, PDG d’OL Groupe sous contrat de gouvernance pour trois saisons, de leur volonté de changements. Textor et ses associés souhaitent en effet redistribuer le pouvoir sportif avant cet été et restructurer profondément la cellule de recrutement, ce que « JMA » devra être capable d’accompagner afin que la collaboration puisse se poursuivre sans encombres.

John Textor et Eagle Football Groupe seront présents au Groupama Stadium lors d'Olympique Lyonnais Olympique de Marseille, en match de clôture de la 32e journée de Ligue 1 (20h45). L'occasion de lancer une révolution cet été ?

Bastien Aubert

