OL - Mercato : Textor dresse sa feuille de route, un grave couac extra-sportif arrive !

John Textor a fait les présentations hier à l’OL et il semble déjà très ambitieux puisqu’il veut soulever la Ligue des champions ! Afin d’y parvenir, il faudra recruter. En ce sens, une feuille de route a déjà été établie. Selon L’Équipe, le club rhodanien cherche un arrière gauche, un défenseur central, espère conserver Tetê, venu du Chakhtior Donetsk au printemps en raison de la guerre en Ukraine, et rapatrier Corentin Tolisso (27 ans).

Les nouveaux décideurs de l’OL espèrent aussi vendre Houssem Aouar, Tino Kadewere, Jérôme Boateng voire Léo Dubois, mais ce ne sera peut-être pas aussi simple que ça... surtout si des problèmes extra-sportifs viennent déjà pourrir la vie de Textor, comme ce fut le cas hier.

Le Télégramme affirme qu’un jeune Lyonnais professionnel, dont l'identité n'a pas encore filtré, a été interpellé lundi sans permis, après un refus d’obtempérer à Saint-Brieuc. Une course poursuite a même eu lieu, sans doute parce que le joueur de 20 ans roulait sans permis et sans assurance au volant du véhicule qui appartenait à sa mère. Après avoir percuté une barrière, il a tenté de reprendre la fuite mais la voiture était trop endommagée. Il a reconnu les faits et devra s’expliquer devant le tribunal en Côtes-d'Armor le 16 janvier.

🏊‍♂️⚽ Les unes du journal L'Équipe ce mercredi 22 juin https://t.co/zp9U8cldY1 pic.twitter.com/P6xtadhLMz — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 22, 2022

Pour résumer Présenté mardi en conférence de presse en compagnie de Jean-Michel Aulas, le nouvel homme fort de l’OL John Textor a fait part de ses très grandes ambitions. Problème : un problème extra-sportif est déjà apparu du côté des jeunes !

Bastien Aubert

Rédacteur