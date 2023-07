OL - Mercato : Textor fait une vacherie à Faivre et boucle un départ, vers un nouveau refus de la DNCG ?

Zapping But! Football Club OL : Lyon doit-il vendre Rayan Cherki cet été ?

Le jour J est (encore) arrivé à l’OL. C’est en effet ce mardi que John Textor doit repasser devant la DNCG pour préparer sereinement la saison prochaine. En coulisses, l’optimiste reste de mise dans le camp lyonnais. Si un certain nombre de garanties et de pièces complémentaires ont été demandés la semaine dernière, L’Équipe fait savoir que l’OL aurait terminé de les déposer hier matin. Eagle a également signalé qu’il allait transférer ses actifs clubs (Botafogo, Molenbeek, 46 % de Crystal Palace) dans OL Groupe, ce qui représenterait une augmentation de capital de près de 300 M€.

Faivre à Séville plutôt qu'à Lorient ?

« Fort de cela et de documents soutenant leur financement de la saison, les Américains attendent la décision du jour avec confiance tout en sachant que le dialogue restera permanent, cette saison, avec la DNCG, qui surveillera le club de près, assure le quotidien sportif. L’instance pourrait tout de même prendre des mesures, tout à l’heure, si le dossier lui apparaît encore flou et incomplet. » En parallèle, Foot Mercato nous apprend que l’OL préfèrerait voir Romain Faivre partir au Séville FC qu’au FC Lorient cet été. Et pour cause : le club andalou aurait proposé Gonzalo Montiel (plus 8 M€) pour faire baisser la facture et aurait fait mouche. Des négociations ont d’ailleurs débuté entre les deux parties pour trouver un accord définitif autour de Faivre, qui souhaitait rester à Lorient. Par ailleurs, l'OL vient d'annoncer le transfert d'Habib Keita à Clermont Foot.

