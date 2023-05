OL - Mercato : Textor prêt à finaliser le retour de deux légendes ?

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Jean-Michel Aulas out, John Textor a désormais les coudées franches pour imposer sa patte à l’OL. Dans ce registre, les départs de Ludovic Giuly et surtout de Bruno Cheyrou seraient imminents, en attendant celui possible de Laurent Blanc. Afin de lancer un nouveau cycle de reconstruction, Le Progrès croit savoir que deux légendes de l’OL pourraient faire leur retour au club cet été : Juninho et Sonny Anderson.

Juninho et Abidal courtisés par Textor

Le premier avait déserté son poste de directeur sportif en décembre 2021 mais a récemment affirmé qu’il serait prêt à discuter avec Textor s’il le lui demandait. De son côté, l’ancien latéral gauche du FC Barcelone serait également une option explorée. Son profil plait, lui qui a été occupé le rôle de directeur sportif du Barça avec un certain brio entre 2018 et 2020. Reste également à savoir si Sonny Anderson, de retour en qualité de conseil football en février, occupera un temps plein à l’OL.