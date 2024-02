OL Mercato : Textor confirme sa tentative Benzema, Friio décrypte le recrutement, feu vert pour Benrahma !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Sur le dossier Benrahma

John Textor : « Le sujet Benrahma va continuer pour des heures ou des jours (…) Mais le dossier Fornals est une bonne nouvelle puisque ça s’est passé de la même façon entre le Betis et West Ham. Nous espérons qu’il y aura de bonnes nouvelles pour les deux clubs. On a établi qui était fautif ».

Laurent Prud’homme : « Le process a été anticipé de longue date. On était en contact avec la Ligue, la DNCG. Tout a été préparé. Tous les documents ont été signés : le contrat de travail, la convention de travail par West Ham et l’OL, l’avenant de suspension, les conventions d’agents… Tout a été extrêmement bien fait et suivi. Tous les documents ont été envoyés dans les temps à West Ham (…) Hier, jusqu’à 23h59, West Ham n’a même pas essayé d’entrer les informations dans le système TMS (…) Pour le joueur, pour sa famille, pour sa maman, c’était un grand désarroi. Ils étaient en pleurs. Nous avons engagé une procédure devant la FIFA. On a envoyé toutes les preuves (…) A l’instant, je montrais à John un message : la FIFA aurait accepté la validation du « match » (TMS). La FFF a fait la demande à la Fédération anglaise qui a sept jours pour l’accepter ».

David Friio : « Le joueur était présent. Il voyait l’écran FIFA (…) Ce matin, j’ai échangé avec West Ham. Bizarrement, le match avait été réalisé sur le TMS ce matin. Tout est entre les mains de la FIFA. Quant à savoir qui est le fautif, ce qui est sûr c’est que nous sommes la victime… Saïd Benrahma est encore sur place avec sa famille ».

Sur le bilan du Mercato

David Friio : « Depuis décembre, nous avions ciblés les besoins de l’équipe : trois joueurs offensifs, deux milieux de terrain, un défenseur central. Des joueurs qui étaient capables d’impacter l’équipe première ».

La raison de la non-recrue en défense

David Friio : « On aurait pu compenser un départ en défense mais il n’a pas eu lieu. On a prévu jusqu’au dernier moment de pouvoir compenser et puis nous avons aussi Adryelson pour la rotation. Maintenant, pour lui comme pour Lucas Perri, ils sortent déjà d’une longue saison au Brésil (…) Nous leur laisserons le temps qu’il faudra pour s’adapter ».

John Textor : « Adryelson était connu comme le meilleur défenseur central du Brésil. Il a fait des grands matchs… »

« Benzema ? Si j'ai l'occasion de … »

Trop de joueurs sous contrat ?

David Friio « Abondance de biens ne nuit pas dans le football. On donne au coach la possibilité de choisir. Tous les postes sont doublés. Plus que de nombre de joueurs, je vais parler de qualité. Tous les joueurs qui sont arrivés sont des plus-values. Ils amènent de la concurrence mais aussi de l’émulation ».

Sur l’investissement réalisé

John Textor : « Quand vous êtes supervisé par la DNCG, vous ne sortez pas en milieu d’année. Le financement a été respecté. Il était attirant pour les institutions financières. Puisqu’on était au-delà du budget et sur les attentes, la DNCG nous avait donné jusqu’à 65 M€ de budget avec les ventes. D’ici à la fin d’année, avec la vente du club de Seattle et de l’Arena, on va pouvoir se concentrer sur notre corps de métier : le football. On a pu opérer ce qu’on voulait (…) On a mis beaucoup d’argent dans les prêts. On a pris un grand risque. Si tout se passe bien, on va lever les options en fin d’année. In fine, la DNCG validera (…) Est-ce qu’on doit vendre des joueurs avant le 30 juin ? Il y a beaucoup de façon de rentrer du capital. On doit couvrir 20 M€. Une meilleure valorisation de la vente du club de Seattle, de l’Arena... Ce n’est pas un énorme chiffre à couvrir ».

La rumeur Benzema

John Textor : « J’ai déjà eu la situation du 1% de possibilité d’aller chercher quelqu’un comme Karim Benzema. Ce n’est pas une distraction pour la cellule de David (Friio) et Matthieu (Louis-Jean). Cela ne leur a pas pris de temps. Il aurait fallu que les étoiles s’alignent mais si je ne fais pas attention aux opportunités, je ne fais pas mon job (…) J’ai une relation avec certains pays et dans les états du Golfe (…) On a parlé aux Saoudiens, on a offert notre assistance si le joueur voulait revenir. On a eu des discussions avec le club (Al-Ittihad) mais ça n’a pas marché. Si j’ai l’occasion de faire que l’impossible devient possible, je tenterais ma chance de temps en temps… »

