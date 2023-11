OL - Mercato : Textor perd patience, exit deux figures du club cet hiver !

Zapping But! Football Club OL : un retour de Juninho à Lyon, bonne idée ou pas ?

Jean-Michel Aulas n’a pas fini de bondir dans son canapé. Même pas un an après avoir laissé les manettes de l’OL à John Textor, le démantèlement de son club de cœur est en cours. Au-delà des changements structurels opérés par l’homme d’affaires américain, l’effectif mis en place par JMA et son fameux « OL ADN » pourrait en prendre un sacré coup au mercato hivernal.

Tolisso et Lacazette poussés vers la sortie !

Selon Le Progrès, la direction de l’OL envisage sérieusement de se séparer d’ Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso. La raison est toute simple : Lyon ne veut plus de deux joueurs au rendement discutable payés une fortune, à savoir 5,4 M€/an (Lacazette, sous contrat jusqu’en 2025) et 4,8 M€/an (Tolisso, sous contrat jusqu’en 2027). Si des équipes se manifestent pour les recruter en janvier prochain, la porte est grande ouverte.

