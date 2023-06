OL - Mercato : Textor récupère un chèque rondelet, Blanc vise 3 recrues majeures !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Si le Mercato de l'OL semble aujourd'hui paralysé avec les gros changements à venir dans l'organigramme avec l'arrivée annoncée de Mathieu Louis-Jean (OM), cela n'empêche pas les rumeurs de circuler dans la Capitale des Gaules.

Blanc attend 3 recrues, Özkacar vendu à Valence

D'après le média ibérique Revelo, l'OL ferait partie – avec le Milan AC et Aston Villa – de la longue liste de clubs intéressé par les services du milieu défensif de Benfica Florentino Luis (24 ans). Révélé au Portugal où il a su se rendre indispensable à tel point que son club en réclame aujourd'hui le montant de sa clause libératoire (40 M€), le Portugais n'est pas un total inconnu des suiveurs de Ligue 1. En effet, Florentino Luis a passé quelques mois en prêt à l'AS Monaco au début de la saison 2020-21 sans jamais réellement convaincre (11 apparitions).

Son retour en France à un tel tarif (et pour un club non européen!) serait un sacré pari si tant est qu'il intéresse réellement Lyon. Par ailleurs, L'Équipe affirme que Laurent Blanc, à qui il a été annoncé qu’il restait aux commandes, a depuis longtemps identifié trois besoins majeurs : un arrière droit, un défenseur central et un milieu défensif. L’entraîneur lyonnais avait validé l’option Hamari Traoré (Rennes), pour le poste d’arrière droit, mais le changement de gouvernance a éteint cette piste. Les seules arrivées, pour l’instant, sont des retours de prêts. Cenk Özkacar (22 ans), lui, a vu son option d'achat être levée par le valence FC. Cinq millions d'euros arrivent ainsi dans les caisses de l'OL

Alexandre Corboz

Rédacteur