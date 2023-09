OL : Textor songe à un autre serial loser que Gattuso pour l'après-Blanc !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

On ne sait plus s'il faut en rire ou en pleurer... Quand on pense que l'OL a touché le fond ou est sur le point de le toucher, une nouvelle rumeur surgit pour rappeler que dans la vie, il y a toujours pire. Ainsi, après une intersaison catastrophique, un début de saison du même acabit symbolisé par une dernière place en L1, des remous internes à cause de Jean-Michel Aulas et le renvoi de Laurent Blanc, l'annonce de l'arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc semblait marquer un nouveau point noir dans l'été meurtrier rhodanien. Mais, on l'a écrit, ça peut toujours être pire...

Lampard a des stats affreuses depuis le début de sa carrière d'entraîneur

Selon le journaliste anglais Graeme Bailey, qui travaille pour le site 90 Minutes, John Textor étudierait la piste de... Frank Lampard. La légende de Chelsea a une carrière d'entraîneur inversement proportionnelle à celle de joueur. Il a échoué partout où il est passé, de ses Blues (deux fois) à Everton en passant par Derby County. Entre avril et juin dernier, à la tête d'une escouade bâtie à coups de centaines de millions à Chelsea, il n'a remporté qu'un match sur neuf. Sa meilleure moyenne de points est de 1,75, lors de son premier passage au CFC. Il avait donc remporté à peine plus de la moitié de ses matches. Trouver pire que Gattuso, il fallait le faire. Textor étudie la possibilité de réaliser un tel exploit...

