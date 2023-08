OL – Mercato : Textor va recevoir un chèque tombé du ciel pour un indésirable !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

C'est ce qu'on appelle une opportunité inespérée … Et encore plus dans la situation de l'OL avec l'encadrement de masse salariale par la DNCG et la nécessité de dégraisser. Alors que le club rhodanien s'apprêtait à rompre le contrat du milieu brésilien Camilo (24 ans), une porte de sortie inespérée s'est présentée pour le natif de Mogi Mirim.

Camilo vendu à Grozny

En effet, le journaliste brésilien Vene Casagrande explique que la formation russe de l'Akhmat Grozny (D1) va recruter Camilo pour 800 000€ et 80% des droits du joueur. Ancien flop du recrutement de Juninho, Camilo doit s'engager pour trois saisons en Russie.

En espérant que ce genre de cadeau du ciel se répète pour les autres indésirables de l'effectif (Toko Ekambi, Kadewere, Reine-Adélaïde, Koné)...

