OL - Mercato : Textor fonce sur une autre recrue que Moses Simon (FC Nantes) en L1

L’OL multiplie les pistes au mercato. Alors que plusieurs besoins se sont déjà ressentir dans l’effectif des Gones et que Pierre Sage sera maintenu au moins jusqu’à la trêve, John Textor pourrait recruter en Ligue 1. Alors que Moses Simon est dans le viseur de l’OL, un autre joueur de L1 plait beaucoup aux dirigeants lyonnais : Arouna Sangante (21 ans).

Un peu moins d’un mois après une première accroche, le spécialiste des transferts Ekrem Konur a confirmé l’intérêt des Gones pour le jeune défenseur central du Havre, aussi pistés par West Ham, Fulham, Newcastle United et la Juventus Turin. Que du beau monde.

💣💥 Lyon, West Ham, Fulham, Newcastle United and Juventus are monitoring the situation of Le Havre's Senegalese defender Arouna Sangante. 🇸🇳 🔵 #LeHavre https://t.co/Sj2WGHFkWn pic.twitter.com/eioQjM0tuO