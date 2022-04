OL - Mercato : Thiago Mendes vers la Premier League ?

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

L’OL réalise une saison décevante par rapport aux objectifs du début de saison. Les Gones ont été éliminés de la Ligue Europa en quart de finale et ne sont que huitièmes de Ligue 1, avec très peu de chances d’aller chercher une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Malgré tout, plusieurs joueurs lyonnais attirent des convoitises. C’est notamment le cas de Thiago Mendes.

Selon le journaliste Jorge Nicola, le club londonien de West Ham serait très intéressé par une signature du milieu de terrain brésilien dès cet été. Les Hammers voient en lui le parfait remplaçant de Declan Rice qui devrait quitter le club cet été. Une vente qui pourrait permettre à l’OL de récupérer un joli chèque pour un joueur sous contrat jusqu’en juin 2023.

LIVE: Palmeiras de olho em Andreas, Thiago Mendes na mira do West Ham, Luiz Gustavo no Brasil, Calleri comprado, mercado e tudo sobre a terça-feira pesada de jogos!

