OL – Mercato : Tolisso – Lacazette, le coup double impossible de Lyon ?

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Si l'OL caresse l'espoir de rapatrier Alexandre Lacazette (Arsenal, 30 ans) en fin de contrat cet été, les Gones vont devoir renoncer à leur second rêve de l'intersaison 2022. S'il est également libre cet été et que Vincent Ponsot a même reconnu l'avoir approché en janvier lors de la conférence de presse de présentation de Romain Faivre et Tanguy Ndombélé, Corentin Tolisso (27 ans) ne reviendra probablement pas si tôt.

Tolisso vers une prolongation au Bayern Munich ?

Parti en 2017 pour 41 M€ au Bayern Munich, « Coco » arrive lui aussi en fin de contrat au 30 juin mais la différence est que la tendance est à une prolongation en Bavière. Très illusoire cet été du fait des blessures à répétition de Corentin Tolisso, l'offre du Bayern est redevenue d'actualité depuis quelques temps d'après L'Equipe.

Julian Nagelsmann appréciant beaucoup son milieu français, le coach munichois appuierait pour que quelque chose lui soit proposé avant la fin de la saison. Pour l'instant, ce n'est pas le cas mais son directeur sportif Oliver Kahn a ouvert la voie à cette idée. Une offre qui ne laisserait pas insensible Tolisso qui, bien que courtisé en Angleterre et en Espagne, se sent aujourd'hui très bien au Bayern Munich.