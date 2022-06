OL – Mercato : Tyrell Malacia est tout proche de signer chez les Gones !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L'information est tombée il y a quelques minutes au travers d'un tweet du spécialiste Mercato Fabrizio Romano et elle a été confirmée par RMC Sport ainsi que par notre spécialiste Transferts Ignazio Genuardi. L'OL et le Feyenoord Rotterdam seraient tombés d'accord pour le transfert de Tyrell Malacia. Un deal à 15 M€ où il ne resterait plus à finaliser que quelques détails.

Comme expliqué par Ignazio Genuardi, c'est Malacia lui-même qui a fait pencher la balance en faveur de Lyon et ce malgré des intérêts d'Angleterre (Manchester United, Newcastle). Convaincu par l'OL dont il a visité les installations, Tyrell Malacia estime qu'il aura plus de chance de réussir dans la Capitale des Gaules.

Le défenseur batave a également apprécié de pouvoir discuter directement avec l'entraîneur Peter Bosz, lequel lui a très bien vendu son projet.

Excl: OL are closing on deal to sign left back Tyrell Malacia. Agreement in place with Feyenoord for €15m fee, club sources confirm - so final details now discussed to complete move. 🚨🔴🔵 #OL



English club were also in the race but Malacia wants to work under Dutch coach Bosz.