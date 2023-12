OL - Mercato : un ancien Lyonnais dévoile ses problèmes d'adaptation

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

C'est un pur produit de la maison OL qui, comme tant d'autres, a décidé d'exporter son talent. En Italie, et précisément à la Roma sous les ordres de José Mourinho. Parti de Lyon l'été dernier, Houssem Aouar, en dépit de son indéniable talent, tarde à convaincre de l'autre côté des Alpes. Après un bon début de saison, le temps de jeu s'est réduit et avant la venue du Sheriff Tiraspol en Ligue Europa, l'ancien Gone a reconnu des soucis d'adaptation.

"Le bon projet"

"C'est la première fois que je suis loin de la maison, loin de Lyon. C'est un peu difficile pour moi de m'adapter à une nouvelle ville, à une nouvelle équipe. Mais je sais aussi que je dois apprendre. J'ai bien commencé la saison, mais maintenant c'est un peu plus difficile pour moi. Je dois maintenant montrer à l'entraîneur que je peux jouer davantage. Je vois mon avenir à la Roma parce que je suis très heureux d'être ici. Je suis très fier de porter ce maillot. Je suis très heureux d'être ici, dans un grand club, avec une grande équipe, de bons coéquipiers et avec l'entraîneur aussi. L'entraîneur m'aide beaucoup, je parle beaucoup avec lui. Je sais que c'est le bon projet."

