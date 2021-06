OL - Mercato : un ancien taulier de Ligue 1 visé par Juninho ?

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Il est parfois, et notamment en période de mercato, des informations surprenantes. Et celle dévoilée ces dernières heures par le quotidien allemand Bild l'est. En effet, le milieu de terrain tunisien du FC Cologne, Ellyes Skhiri, serait dans les petits papiers de l'OL et de son directeur sportif, Juninho.

Surprenant quand on sait que Skhiri, en Ligue 1 pendant de nombreuses saisons (Montpellier entre 2014 et 2019), n'a jamais suscité l'intérêt des cadors de la Ligue 1. Surprenant, également, quand on sait que le club de Skhiri, le FC Cologne, n'a pas vraiment réussi une saison exceptionnelle, ne se maintenant qu'en matches de barrages en toute fin de saison.

Toujours selon Bild, et ça reste encore surprenant, Skhiri pourrait partir pour un montant compris entre 15 et 20 millions d'euros. On doute tout de même que l'OL mette ce prix-là...