OL - Mercato : un attaquant à coût zéro pour janvier ?

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Ce samedi, L'Equipe consacre une double page aux péripéties de l'Olympique Lyonnais, de sa déroute à Rennes (1-4) avant la mini-trêve internationale à la sortie de Juninho annonçant son départ en passant par la préparation de l'Olympico. Au milieu de ses traces, une bonne nouvelle : Tino Kadewere pourrait être opérationnel en janvier !

« Des coups de pouce inattendus proviennent même de l’extérieur. Le Zimbabwe a ainsi décidé de dissoudre sa Fédération, ce qui pourrait entraîner une suspension pure et simple de l’équipe pour la CAN (9 janvier-6 février). Et donc laisser Tino Kadewere, débarrassé enfin de ses problèmes de pubalgie, à disposition du club. Et s’il était la première recrue de l’hiver ? »

Tino #Kadewere pourrait rester à Lyon en janvier et ne pas disputer la CAN !



Le Zimbabwe va dissoudre sa fédération. Cette décision pourrait être synonyme d’exclusion de la compétition se déroulant durant le mois de janvier 2022. (L’Équipe) pic.twitter.com/u74kowk91e — Inside Gones (@InsideGones) November 19, 2021