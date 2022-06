OL – Mercato : un attaquant de deuxième division anglaise dans le viseur ?

Zapping But! Football Club OL : Que penser du nouveau projet de l'OL présenté par Jean-Michel Aulas ?

L’OL a fait revenir Alexandre Lacazette pour renfoncer l’attaque de l’effectif la saison prochaine et retrouver l’Europe. Avec l’arrivée de John Textor comme actionnaire majoritaire, le budget des Gones va être augmenté pour ce mercato estival. Plusieurs pistes sont étudiées notamment celle d’un attaquant chilien.

Selon “Sky Sport Italia“, les dirigeants lyonnais ont coché le nom de Ben Brereton Diaz pour renfoncer l’attaque. À 23 ans, le buteur chilien évolue à Blackburn, en Championship. Plusieurs clubs européens sont également sur les rangs.

🚨Olympique Lyonnais would be on the trail of a Chilean striker playing in the Championship for #Blackburn: Ben Brereton Diaz (22 goals in 37 games)



The striker would replace Moussa #Dembele in the event of departure.



(https://t.co/RypFCbARt5) #Ligue1 #OL pic.twitter.com/2K7mVXH5mZ