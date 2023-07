OL - Mercato : un autre ancien du club offert à Blanc par Textor ?

Depuis la saison dernière, l'Olympique Lyonnais fait revenir ses anciens joueurs. Et après Corentin Tolisso et Alexis Lacazette, un autre ancien Gone pourrait faire son retour dans le Rhône cet été.

Il s'agirait d'Alassane Pléa. En effet, d'après Get German Football News, les dirigeants lyonnais seraient intéressés pour faire rapatrier l'attaquant français, qui évolue au Borussia Mönchengladbach depuis l'été 2018. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club allemand, Alassane Pléa dispose d'une clause libératoire fixée à 10 millions d'euros et est estimé à 8 millions d'euros par le site Transfermarkt.

