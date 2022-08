OL - Mercato : un autre club anglais veut devancer Forest pour Houssem Aouar !

Ce jeudi, L'Equipe en dit plus sur le cas Houssem Aouar. Tout d'abord, le quotidien sportif explique que le milieu offensif de 24 ans s'est mis d'accord sur un contrat de cinq ans avec Nottingham Forest, promu en Premier League cette saison. Mais que cela ne veut pas forcément dire qu'il va s'engager avec les doubles champions d'Europe (1979, 1980), car cette piste le laisse sceptique, lui qui aspirait à mieux en 2020, année où il avait failli signer à Arsenal.

En outre, Forest et l'OL n'auraient toujours pas trouvé d'accord pour une indemnité de transfert. Les Anglais proposent 10 M€ plus des bonus à la revente, quand les Gones attendent 15 M€ pour racheter la dernière année de contrat de leur joueur. Mais surtout, un élément extérieur pourrait favoriser les desseins lyonnais : selon le quotidien sportif, Crystal Palace serait venu aux nouvelles pour Aouar ! Les Eagles, c'est Patrick Vieira, c'est Londres et un projet peut-être plus en rapport avec les ambitions d'Aouar... et les finances de l'OL.

🚨 Crystal Palace are trying to hijack Nottingham Forest’s move for Houssem Aouar. Forest are currently not meeting Lyon’s €15m valuation of the player and a transfer is still possible.



(Source: @lequipe) pic.twitter.com/7IMmWJzCIq