OL - Mercato : un autre gros club étranger presse pour Onana

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

Les supporters lyonnais vont être content : Anthony Lopes n'a pas encore quitté l'OL ! Il se pourrait même qu'il n'ait jamais à le faire, de même qu'il ne soit jamais remplaçant. En tout cas, pas tout de suite. En effet, son successeur présumé Victor Onana, que le nouvel entraîneur des Gones, Peter Bosz, désire tant, est très convoité.

Hier a filtré une rumeur annonçant un intérêt de l'Inter Milan pour le Camerounais. Les Nerazzurri n'auraient pas encore les moyens de payer son indemnité mais ils lui demanderaient de patienter. Cependant, un autre grand club a fait acte de candidature pour recruter Onana : Arsenal. Et cela fait déjà plusieurs semaines que les Gunners ont contacté son agent. Cet intérêt serait antérieur à celui de l'OL. Si le gardien a très envie de travailler à nouveau avec Peter Bosz, l'attrait de la Premier League pourrait peser de tout son poids dans l'issue des négociations.

According to @polprins Arsenal are still in the race for Onana. Ajax are asking for €6M + €4M as a fee. Lyon are in pole position but #Arsenal are still in the race. #afc pic.twitter.com/mWStIW0MlB